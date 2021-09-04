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Україна назвала причину нового рейду проти кримських татар в окупованому Криму

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Наріман Джеляль Новина оновлена 04 вересня 2021, 17:40
Наріман Джеляль

3 та 4 вересня силовики РФ затримали п’ятьох кримських татар, в числі яких Джеляль.

В тимчасово окупованому Криму росіяни знову вдаються до репресій кримськотатарського народу. Так 4 вересня невідомі на синьому мікроавтобусі під’їхали до будинку першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і відвезли його в невідомому напрямку. На цю новину відреагував президент України Володимир Зеленський.

У своїх соцмережах він закликав звільнити всіх затриманих кримських татар та інших громадян України.

Зеленський вважає, що така реакція Росії є відповіддю на запуск роботи "Кримської платформи".

Подібну позицію висловив і МЗС України та зазначив, що такі дії Росії спрямовані на залякування кримських татар з метою витіснення їх з території окупованого півострова.

Наріман Джеляль відомий в Криму своєю політичною, правозахисною, викладацькою та журналістською діяльністю. З 2013 року він є заступником голови Меджлісу.

Варто відзначити, що сам Меджліс Росія внесла до переліку заборонених організацій у 2016 році.

Переслідування кримських татар в окупованому Криму, за словами місцевих правозахисників, явище систематичне.

Лише за 3 та 4 вересня силовики провели обшуки та відвезли в невідомому напрямку п’ятьох кримських татар.

Крім Джелялова в цьому списку Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Шевкет Усеїнов і Асан Ахтемов.

Нагадаємо, 20 червня в ООН оприлюднили доповідь про порушення прав людини окупантами в Криму. Зокрема там йшлося про переслідування, катування і вивезення незаконно засуджених на територію РФ.

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