Украина назвала причину нового рейда против крымских татар в оккупированном Крыму

3 и 4 сентября силовики РФ задержали пятерых крымских татар, в числе которых Джелялов.

Во временно оккупированном Крыму россияне вновь прибегают к репрессиям крымскотатарского народа. Так 4 сентября неизвестные на синем микроавтобусе подъехали к дому первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и увезли его в неизвестном направлении. На эту новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В своих соцсетях он призвал освободить всех задержанных крымских татар и других граждан Украины.

Зеленский считает, что такая реакция России является ответом на запуск работы "Крымской платформы".

Подобную позицию высказал и МИД Украины и отметил, что такие действия России направлены на запугивание крымских татар с целью вытеснения их с территории оккупированного полуострова.

Нариман Джелялов известен в Крыму своей политической, правозащитной, преподавательской и журналистской деятельностью. С 2013 года он является заместителем главы Меджлиса.

Стоит отметить, что сам Меджлис Россия внесла в перечень запрещенных организаций в 2016 году.

Преследование крымских татар в оккупированном Крыму, по словам местных правозащитников, явление систематическое.

Лишь за 3 и 4 сентября силовики провели обыски и увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар.

Кроме Джелялова в этом списке Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Шевкет Усеинов и Асан Ахтемов.

Напомним, 20 июня в ООН обнародовали доклад о нарушениях прав человека оккупантами в Крыму. В частности там шла речь о преследованиях, применении пыток и вывозу незаконно осужденных на территорию РФ.