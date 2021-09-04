Укр

Украина назвала причину нового рейда против крымских татар в оккупированном Крыму

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
32
Нариман Джелялов Новость обновлена 04 сентября 2021, 17:40
Нариман Джелялов

3 и 4 сентября силовики РФ задержали пятерых крымских татар, в числе которых Джелялов.

Во временно оккупированном Крыму россияне вновь прибегают к репрессиям крымскотатарского народа. Так 4 сентября неизвестные на синем микроавтобусе подъехали к дому первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и увезли его в неизвестном направлении. На эту новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В своих соцсетях он призвал освободить всех задержанных крымских татар и других граждан Украины.

Зеленский считает, что такая реакция России является ответом на запуск работы "Крымской платформы".

Подобную позицию высказал и МИД Украины и отметил, что такие действия России направлены на запугивание крымских татар с целью вытеснения их с территории оккупированного полуострова.

Нариман Джелялов известен в Крыму своей политической, правозащитной, преподавательской и журналистской деятельностью. С 2013 года он является заместителем главы Меджлиса.

Стоит отметить, что сам Меджлис Россия внесла в перечень запрещенных организаций в 2016 году.

Преследование крымских татар в оккупированном Крыму, по словам местных правозащитников, явление систематическое.

Лишь за 3 и 4 сентября силовики провели обыски и увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар.

Кроме Джелялова в этом списке Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Шевкет Усеинов и Асан Ахтемов.

Напомним, 20 июня в ООН обнародовали доклад о нарушениях прав человека оккупантами в Крыму. В частности там шла речь о преследованиях, применении пыток и вывозу незаконно осужденных на территорию РФ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Политика
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Категория
От автобуса остался сгоревший остов.
Автобус на пути из Польши попал в ДТП под Житомиром и загорелся, есть погибший и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Вслед за маслом дорожают и куриные яйца
Яйца и подсолнечное масло сильно подорожали: кто виноват и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Дарина Митченко
Поборовшая рак модель Дарина Митченко: "Беременность делает меня женственной и открытой миру"
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности