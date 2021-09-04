Украина назвала причину нового рейда против крымских татар в оккупированном Крыму
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3 и 4 сентября силовики РФ задержали пятерых крымских татар, в числе которых Джелялов.
Во временно оккупированном Крыму россияне вновь прибегают к репрессиям крымскотатарского народа. Так 4 сентября неизвестные на синем микроавтобусе подъехали к дому первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и увезли его в неизвестном направлении. На эту новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
В своих соцсетях он призвал освободить всех задержанных крымских татар и других граждан Украины.
Зеленский считает, что такая реакция России является ответом на запуск работы "Крымской платформы".
Подобную позицию высказал и МИД Украины и отметил, что такие действия России направлены на запугивание крымских татар с целью вытеснения их с территории оккупированного полуострова.
Нариман Джелялов известен в Крыму своей политической, правозащитной, преподавательской и журналистской деятельностью. С 2013 года он является заместителем главы Меджлиса.
Стоит отметить, что сам Меджлис Россия внесла в перечень запрещенных организаций в 2016 году.
Преследование крымских татар в оккупированном Крыму, по словам местных правозащитников, явление систематическое.
Лишь за 3 и 4 сентября силовики провели обыски и увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар.
Кроме Джелялова в этом списке Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Шевкет Усеинов и Асан Ахтемов.
Напомним, 20 июня в ООН обнародовали доклад о нарушениях прав человека оккупантами в Крыму. В частности там шла речь о преследованиях, применении пыток и вывозу незаконно осужденных на территорию РФ.
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