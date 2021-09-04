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"Забрали близько 40 осіб": російські силовики в Криму затримали родичів п’ятьох викрадених кримських татар

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Затримання кримських татар Новина оновлена 04 вересня 2021, 18:24
Затримання кримських татар

Люди прийшли до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, куди відвезли викрадених напередодні кримських татар.

В окупованому Сімферополі під будівлею ФСБ російські силовики посадили в автозаки та повезли в відділення "поліції" близько сорока осіб, які прийшли дізнатися про долю викрадених напередодні кримських татар.

Про це повідомила місцева правозахисниця Лутфіє Зудієва.

"Забрали близько 40 осіб, серед них жінки та люди похилого віку", — написала вона.

За її інформацією, подія сталася близько 17:15.

Також вона вказує, що представники окупаційних силових відомств застосовували грубу фізичну силу, а одному із затриманих завдали сильного удару по нирках.

Зудієва вказує, що близько 20 осіб доставили до відділення на Павленко, 1, а інших повезли далі.

Серед затриманих, пише вона, кореспондент "Кримської солідарності" Айдер Кадиров.

Кримська правозахисна група уточнює, що серед присутніх були активісти та родичі раніше викрадених людей.

Активіст Заїр Смедляєв, який теж виявився поміж затриманих, повідомив, що до місця стягнули Росгвардію.

Як повідомлялося раніше, за два дні силовики провели обшуки та відвезли в невідомому напрямку п’ятьох кримських татар. Йдеться про Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Асана Ахтемова, а також про першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова.

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