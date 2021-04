Нуланд стала третьим лицом в Госдепе: она выступает за санкции против России и "Северного потока-2"

Виктория Нуланд назначена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам. Такое решение приняла в четверг, 29 апреля, Верхняя палата американского Конгресса.

Об этом написал у себя в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Ее глубокий опыт во всех сферах деятельности будет очень важен для меня и Департамента по мере того, как мы продвигаемся вперед с внешней политикой, полезной для американского народа", — отметил глава Госдепа.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021