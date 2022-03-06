К россиянам приходит прозрение: Резников о ходе войны

Власти утверждают, что оккупанты получили "по зубам" на наиболее стратегических для них направлениях

Украинцы смело дают отпор российскому вражескому войску уже одиннадцатый день подряд. Сейчас вся страна находится на "военных рельсах", стараясь максимально не останавливать производство и поддерживать своих.

Об этом в свежей утренней сводке рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

"Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие, – отметил чиновник. – Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте".

Также он призвал вынужденных беженцев как можно устраиваться на работу в городе, где они устраиваются на время. Эта помощь будет незаменимой для государства.

По словам министра обороны, пока ситуация на линии фронта вполне контролируемая. При этом отмечает, что украинская армия тоже несет потери, но за каждого героя россия ответит сполна.

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко", — убежден Резников.

В частности, он добавляет, что среди российских оккупантов растет недовольство, порой они отказываются от исполнения преступных приказов.

"К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам", — объясняет чиновник.

В заключение глава Минобороны подчеркнул, что власти пытаются сделать все возможное, чтобы вывезти людей из находящихся в осаде населенных пунктов работают над созданием "зеленых коридоров".

Так, например, в полдень 6 марта должна начаться эвакуация из Мариуполя. Это будет возможно, если противник не нарушит режим тишины, как это уже было накануне.

Также "Телеграф" писал, какие потери понесла русская нацистская армия за последние десять дней.