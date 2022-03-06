Укр

В Молдове отреагировали на обстрел Винницы: это не из Приднестровья

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Разбомбленный аэропорт в Виннице Новость обновлена 06 марта 2022, 19:12
Разбомбленный аэропорт в Виннице

Захватчики обстреляли аэропорт ракетами.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска обстреляли аэропорт в Виннице. Появилась информация, что обстрел был совершен из Приднестровья, однако власти Молдовы опровергли эти данные.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Министерстве обороны Молдовы сообщили, что 8 ракет по аэропорту в Виннице были выпущены не из территории оккупированного россиянами Приднестровья, а из акватории Черного моря.

"Министерство обороны Республики Молдова отрицает запуск ракет, попавших по аэропорту Винницы с приднестровской территории на территорию Украины", — гласит заявление Минобороны Молдовы.

Представители Молдовы сообщили, что никаких типов крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В данном регионе есть только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км. В Молдове отметили, что обстрел Винницы мог совершить один из кораблей рф в Черном море.

Ранее сообщалось, что кровавый диктатор владимир путин обговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Украину.

Теги:
#Украина #Молдова #Россия #Война с Россией
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