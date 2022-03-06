После премьера Израиля путину позвонил по телефону Эрдоган

Сейчас главная тема переговоров у всех одна — война в Украине

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с Кровавым диктатором Владимиром Путиным. Скорее всего, главной темой разговора стала война в Украине, которая длится уже одиннадцатый день.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на CNN Turk.

Читайте также: Категория Украина Зеленский поговорил с Байденом и конгрессменами США: детали Президент Украины отметил, что каждый день общается с лидерами государств-парнеров.

Известно, что в общей сложности политики проговорили больше часа. Подробности беседы пока не сообщались.

Перед переговорами с президентом Турции у Путина была беседа с премьером Израиля Нафтали Беннетом. При этом центральные российские СМИ утверждают, со ссылкой на прессслужбу Беннета, что политик уже трижды за последние сутки звонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Конечно, детали разговора не разглашаются, однако очевидно, что все они касаются войны в Украине.

Читайте также: Категория Украина Названа дата третьего раунда переговоров Украины и России Первые два раунда желаемого результата не дали.

Напомним, что накануне, 5 марта, Эрдоган уже разговаривал с главой кремля. Среди прочего, они обсуждали возможную встречу диктатора с украинским президентом Владимиром Зеленским на территории Турции. Как известно, официальный Стамбул готов содействовать подобному диалогу России и Украины.