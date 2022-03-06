россия нагло показывает, что уже введенных санкций недостаточно - Зеленский

Президент традиционно обратился к нации.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу.

Соответвующее видео доступно на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что 6 марта было Прощеное воскресенье, однако многие украинцы даже не вспомнили про это. Верховный главнокомандующий заявил, что украинцы не простят агрессору расстрелянные жилые дома, расстрелы безоружных граждан, сотни жертв и тысячи и тысячи страданий. Зеленский отметил, что вместо Прощеного будет Судный день.

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Также президент Украины сделал новый упрек в сторону союзников, которые отказались закрыть воздушное пространство в Украине. Зеленский призвал Запад усилить давление санкциями на агрессора.

"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада, применяемых против России санкций – недостаточно. Потому что там не поняли. Не почувствовали. Не увидели, что мир действительно решителен", — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский переговорил с Эмманюэлем Макроном после того, как президент Франции обсудил украинский вопрос с кровавым диктатором владимиром путиным.