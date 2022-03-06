В Крыму больницы переполнены раненными российскими военными, местных не принимают

Местное население отправляют в частные клиники или в Симферополь.

Больницы на севере оккупированного Крыма переполнены российскими военными, из-за значительных потерь в боях с защитниками Украины.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Противник продолжает превращать оккупированный украинский Крым в полноценную военную базу. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными российскими военными, а гражданское население шлют в больницы в Симферополе.

Сообщается, что в каждом городе находится около 1000-1500 раненых. В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться или в частные клиники или ехать в сторону Симферополя.

Напомним, что с каждым днем войны потери противника растут — за десять дней войны погибло более девяти тысяч русских оккупантов.

Кроме того, россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.

Командование российской армии не особо заботится о трупах своих солдат. Для вывоза трупов россия отправила в Украину колонну рефрижераторов, которую прикрыли "гуманитаркой".

Также уже вышел приказ забирать документы у военных, а их тела вывозить из нашей страны тайно или сжигать.