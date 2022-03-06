В Крыму больницы переполнены раненными российскими военными, местных не принимают
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Местное население отправляют в частные клиники или в Симферополь.
Больницы на севере оккупированного Крыма переполнены российскими военными, из-за значительных потерь в боях с защитниками Украины.
Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
Противник продолжает превращать оккупированный украинский Крым в полноценную военную базу. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными российскими военными, а гражданское население шлют в больницы в Симферополе.
Сообщается, что в каждом городе находится около 1000-1500 раненых. В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться или в частные клиники или ехать в сторону Симферополя.
Напомним, что с каждым днем войны потери противника растут — за десять дней войны погибло более девяти тысяч русских оккупантов.
Кроме того, россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.
Командование российской армии не особо заботится о трупах своих солдат. Для вывоза трупов россия отправила в Украину колонну рефрижераторов, которую прикрыли "гуманитаркой".
Также уже вышел приказ забирать документы у военных, а их тела вывозить из нашей страны тайно или сжигать.
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