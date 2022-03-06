Укр

Над детской больницей Охматдит в Киеве сбили крылатую ракету

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Охматдит Новость обновлена 06 марта 2022, 19:16
Охматдит

Оккупанты бьют по гражданским объектам в Украине.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину над детской больницей в Киеве Охматдит была сбита крылатая ракета захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба больницы в Facebook.

По информации источника, в результате происшествия в больнице біли повреждены окно и дверь. Врачи больницы продолжают оперировать детей и держать патриотический настрой.

"Над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету – в результате повредило окно и чуть не выломало дверь. Тяжело раненых детей пытаются довести до медучреждения – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение", — сообщили в пресс-службе больницы.

Напомним, 6 марта российские оккупационные войска обстреляли Винницу. В Молдове заявили, что ракетный обстрел украинского города вели не из Приднестровья, а из акватории Черного моря. Кроме того, в воскресенье кровавый диктатор владимир путин обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном украинский вопрос.

Теги:
#Украина #Россия #Охматдит #Война с Россией
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