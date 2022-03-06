Пока еще есть коммерческий транспорт: граждан США и Канады призывают уехать из России

Функции посольств сейчас весьма ограничены

На одиннадцатый день войны России против Украины американское и канадское правительство настойчиво призвали своих граждан уехать за пределы России, если они все еще находятся в этой стране. К этому побуждают не только боевые действия, но и многие экономические ограничения, с которыми сталкиваются россияне.

Подробности сообщает "Телеграф" со ссылкой на официальные источники.

Согласно сообщению МИД Канады, очень скоро посольства не смогут оказывать все необходимые услуги в полном объеме. Есть вероятность, что будет ограничено движение коммерческого транспорта. Именно поэтому, чтобы в непредсказуемых условиях не остаться в опасности, канадцев и просят как можно быстрее покинуть россию.

Похожая позиция у Госдепа США. Но кроме того, что американцы призывают граждан выезжать за пределы России, они еще и не рекомендуют туда ехать — по каким-либо причинам. В Вашингтоне считают, что граждан Штатов россияне могут начать преследовать, но работа посольства тоже достаточно ограничена, поэтому помощь могут не оказать вовремя.

Стоит отметить, что между Америкой и Россией значительно сократилось количество авиационных рейсов, поэтому сообщение весьма затруднено.

Отметим, что перемещение людей в другие страны в настоящее время массово наблюдается и с территории Украины. Так, по состоянию на утро 3 марта более миллиона украинских граждан были вынуждены уехать за границу, чтобы уберечься от опасных последствий войны с Россией.