Около полмиллиона беженцев отправилась в Польшу: куда украинцы убегают от войны в Украине

ООН сообщает, что с начала масштабных боевых действий Украину покинуло миллион человек

Число людей, бежавших из Украины в результате вторжения россии, составило 1 миллион, что является самым быстрым потоком беженцев в этом столетии.

Об этом в своем Twitter сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Только за семь дней мы стали свидетелями выхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", — написал Гранди. Он также отметил, что "пришло время оружиям затихнуть", чтобы стали возможными поставки гуманитарной помощи в Украину.

По данным агентства ООН по делам беженцев, опубликованным Associated Press, более 2% населения Украины были вынуждены покинуть страну менее чем за неделю.

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На данный момент украинские беженцы продолжают прибывать в Польшу, Германию, Молдову, Словакию, Румынию и другие страны Европы. Данными о том, в каком количестве и в какие именно страны уезжают украинцы от войны, поделились издания CCN и Associated Press.

CCN

Associated Press

Стоит заметить, что перед началом масштабных боевых действий был ряд тревожных заявлений и угроз со стороны кровавого диктатора владимира путина, из-за чего часть украинцев еще до начала войны выехала в безопасное место. Но многие до последнего не хотели верить, что вторжение возможно, и когда оно произошло 24 февраля, все массово стали бежать из Киева, из-за чего образовались огромные пробки и очереди на заправках.