Слезы, паника и долгожданная помощь: что творится на забитом беженцами вокзале Ужгорода (фоторепортаж)
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Жители Закарпатья активно оказывают помощь беженцам из обстреливаемых регионов
Уже который день украинцы вынужденно покидают свои дома и бегут в западные области страны, чтобы спастись от агрессии рф, которая еще 24 февраля совершила вторжение в Украину.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Ужгороде, куда едут многие желающие выбраться за границу, и сделал репортаж, что сейчас там происходит на вокзале.
На перроне можно увидеть очень много людей, при этом сотрудники "Укрзализныци", поддерживая всеукраинский тренд, вывели на табло поездов "Российский корабль, иди на*уй".
Некоторые люди не могут сдержать эмоций и плачут прямо на станции.
Но работники вокзала успокаивают новоприбывших, призывая их успокоиться, — по их словам, на вокзале можно получить еду, помощь с поиском жилья и даже выездом за границу.
Как видно на видео с места событий, на вокзале очень много людей.
Стоит заметить, что перед началом масштабных боевых действий был ряд тревожных заявлений и угроз со стороны кровавого диктатора владимира путина, из-за чего часть украинцев еще до начала войны выехала в безопасное место.
Но многие до последнего не хотели верить, что вторжение возможно, и когда оно произошло 24 февраля, все массово стали бежать из Киева, из-за чего образовались огромные пробки и очереди на заправках.
По последним подсчетам ООН, с момента начала боевых действий из Украины уехало уже порядка миллиона человек.
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