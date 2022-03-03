Слезы, паника и долгожданная помощь: что творится на забитом беженцами вокзале Ужгорода (фоторепортаж)

Жители Закарпатья активно оказывают помощь беженцам из обстреливаемых регионов

Уже который день украинцы вынужденно покидают свои дома и бегут в западные области страны, чтобы спастись от агрессии рф, которая еще 24 февраля совершила вторжение в Украину.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Ужгороде, куда едут многие желающие выбраться за границу, и сделал репортаж, что сейчас там происходит на вокзале.

На перроне можно увидеть очень много людей, при этом сотрудники "Укрзализныци", поддерживая всеукраинский тренд, вывели на табло поездов "Российский корабль, иди на*уй".

"Укрзализныця" посылает оккупантов по всем известному направлению

Среди беженцев очень много женщин и детей

Хозяева не бросают своих пушистиков, и везут их с собой

Некоторые люди не могут сдержать эмоций и плачут прямо на станции.

Для многих переезд выдается очень тяжелым

Но работники вокзала успокаивают новоприбывших, призывая их успокоиться, — по их словам, на вокзале можно получить еду, помощь с поиском жилья и даже выездом за границу.

На вокзале в Ужгороде можно получить горячую еду

На вокзале новоприбывшим оказывают всю необходимую помощь

Как видно на видео с места событий, на вокзале очень много людей.

Видео с вокзала Ужгорода 03.03.2022

Стоит заметить, что перед началом масштабных боевых действий был ряд тревожных заявлений и угроз со стороны кровавого диктатора владимира путина, из-за чего часть украинцев еще до начала войны выехала в безопасное место.

Но многие до последнего не хотели верить, что вторжение возможно, и когда оно произошло 24 февраля, все массово стали бежать из Киева, из-за чего образовались огромные пробки и очереди на заправках.

По последним подсчетам ООН, с момента начала боевых действий из Украины уехало уже порядка миллиона человек.