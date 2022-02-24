Люди массово бегут из Киева, на заправках очереди (видео)

В столице сейчас царят довольно панические настроения

Многие жители Киева после начала обстрелов со стороны Российской Федерации решили покинуть территорию города. Очевидцы утверждают, что на АЗС и возле банкоматов образовались длинные очереди.

Между тем мэр столицы Виталий Кличко призывает сохранять спокойствие и держать рядом на всякий случай "тревожный чемодан", сообщает "Телеграф".

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышно и в Киеве, — написал политик. — Самый страшный враг сейчас — паника. Не теряем выдержки".

Тем временем паническим настроениям действительно подверглось немало людей. Различные местные Telegram-каналы публикуют видео, как на подъезде к автомобильным заправкам сейчас есть большие очереди за горючим. Также сообщается, что многие жители Киева пытаются выехать за пределы города.

Очевидцы добавляют, что есть и много желающих снять деньги с банкоматов, чтобы иметь наличные на всякий случай.

Кличко же заверил, что все городские власти остаются контролировать ситуацию. Обо всех изменениях будут оперативно сообщать.

Напомним, что массовая атака российских войск на Украину началась после видеообращения российского президента Владимира Путина по поводу введения войск на оккупированный Донбасс.

Также мы писали, что в некоторых крупных городах начались взрывы, а позже стало известно о пересечении украинской границы со стороны РФ не только на Донеччине и Луганщине.