Близько півмільйона біженців вирушила до Польщі: куди українці тікають від війни в Україні

ООН повідомляє, що з початку масштабних бойових дій Україну залишило мільйон людей

Число людей, які втекли з України в результаті вторгнення росії, склало 1 мільйон, що є найшвидшим потоком біженців у цьому столітті.

Про це у своєму Twitter повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Тільки за сім днів ми стали свідками виходу мільйона біженців з України до сусідніх країн", — написав Гранді. Він також зазначив, що "настав час зброї затихнути", щоб стало можливим постачання гуманітарної допомоги в Україну.

За даними агентства ООН у справах біженців, опублікованих Associated Press, понад 2% населення України були змушені залишити країну менш як за тиждень.

Читайте також: Категорія Україна Українським біженцям суттєво продовжили терміни перебування в ЄС Українські біженці зможуть залишитись у ЄС на три роки

На цей час українські біженці продовжують прибувати до Польщі, Німеччини, Молдови, Словаччини, Румунії та інших країн Європи. Даними про те, в якій кількості та в які країни їдуть українці від війни, поділилися видання CCN і Associated Press.

CCN

Associated Press

Варто зауважити, що перед початком масштабних бойових дій була низка тривожних заяв та погроз з боку кривавого диктатора володимира путіна, через що частина українців ще до початку війни виїхала у безпечне місце. Але багато хто до останнього не хотів вірити, що вторгнення можливе, і коли воно сталося 24 лютого, всі масово почали тікати з Києва, через що утворилися величезні пробки та черги на заправках.