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Близько півмільйона біженців вирушила до Польщі: куди українці тікають від війни в Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українці на вокзалі Ужгорода Новина оновлена 03 березня 2022, 22:37
Українці на вокзалі Ужгорода

ООН повідомляє, що з початку масштабних бойових дій Україну залишило мільйон людей

Число людей, які втекли з України в результаті вторгнення росії, склало 1 мільйон, що є найшвидшим потоком біженців у цьому столітті.

Про це у своєму Twitter повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Тільки за сім днів ми стали свідками виходу мільйона біженців з України до сусідніх країн", — написав Гранді. Він також зазначив, що "настав час зброї затихнути", щоб стало можливим постачання гуманітарної допомоги в Україну.

За даними агентства ООН у справах біженців, опублікованих Associated Press, понад 2% населення України були змушені залишити країну менш як за тиждень.

На цей час українські біженці продовжують прибувати до Польщі, Німеччини, Молдови, Словаччини, Румунії та інших країн Європи. Даними про те, в якій кількості та в які країни їдуть українці від війни, поділилися видання CCN і Associated Press.

CCN
CCN
Associated Press
Associated Press

Варто зауважити, що перед початком масштабних бойових дій була низка тривожних заяв та погроз з боку кривавого диктатора володимира путіна, через що частина українців ще до початку війни виїхала у безпечне місце. Але багато хто до останнього не хотів вірити, що вторгнення можливе, і коли воно сталося 24 лютого, всі масово почали тікати з Києва, через що утворилися величезні пробки та черги на заправках.

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#Україна #Біженці #Польща
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