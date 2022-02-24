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Люди масово біжать із Києва, на заправках черги (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Черги за пальним у Києві вражають Новина оновлена 24 лютого 2022, 07:03
Черги за пальним у Києві вражають

В столиці наразі панують доволі панічні настрої

Чимало жителів Києва після початку обстрілів з боку Російської Федерації вирішили покинути територію міста. Очевидці стверджують, що на АЗС та біля банкоматів наразі утворилися довжелезні черги.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко закликає зберігати спокій та тримати поруч на всяк випадок "тривожну валізку", повідомляє "Телеграф".

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві, — написав політик. — Найстрашніший ворог зараз — паніка. Не втрачаємо витримки".

Тим часом панічним настроям справді піддалося чимало людей. Різні місцеві Telegram-канали публікують відео, як на під"їзді до автомобільних заправок наразі є великі черги за пальним. Також повідомляється, що багато жителів Києва намагаються виїхати за межі міста.

Очевидці додають, що є і багато охочих зняти гроші із банкоматів, аби мати готівку про всяк випадок.

Кличко ж запевнив, що вся міська влада залишається контролювати ситуацію. Про всі зміни будуть оперативно повідомляти.

Нагадаємо, що масова атака російських військ на Україну почалася після відеозвернення російського президента Володимира Путіна щодо введення військ на окупований Донбас.

Також ми писали, що в деяких великих містах почалися вибухи, а пізніше стало відомо про перетин українського кордону з боку РФ не лише на Донеччині та Луганщині.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна
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