ЗМІ повідомили, що Росія висаджує морський десант в Україні
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Росія, яка сьогодні в ніч на четвер розпочала вторгнення в Україну, проводить десантну операцію на українському узбережжі Чорного моря.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється, у Маріуполі та в Одесі висаджується російський десант.
Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари також завдаються по військових об'єктах у районі Дніпра.
Вcі подробиці про війну в Україні у нашій хроніці: "Війна: війська Путіна зайшли до України, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України".
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