ЗМІ повідомили, що Росія висаджує морський десант в Україні

Росія, яка сьогодні в ніч на четвер розпочала вторгнення в Україну, проводить десантну операцію на українському узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, у Маріуполі та в Одесі висаджується російський десант.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари також завдаються по військових об'єктах у районі Дніпра.

Вcі подробиці про війну в Україні у нашій хроніці: "Війна: війська Путіна зайшли до України, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України".