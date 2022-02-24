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ЗМІ повідомили, що Росія висаджує морський десант в Україні

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Артем Калінін Артем Калінін
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ЗМІ повідомили, що Росія висаджує морський десант в Україні Новина оновлена 24 лютого 2022, 07:04

Росія, яка сьогодні в ніч на четвер розпочала вторгнення в Україну, проводить десантну операцію на українському узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, у Маріуполі та в Одесі висаджується російський десант.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари також завдаються по військових об'єктах у районі Дніпра.

Вcі подробиці про війну в Україні у нашій хроніці: "Війна: війська Путіна зайшли до України, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України".

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