Укр

СМИ сообщили про морской десант РФ в Украине, информация оказалась фейком

Автор
Артем Калинин Артем Калинин
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СМИ сообщили про морской десант РФ в Украине, информация оказалась фейком Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:43

Россия, которая сегодня в ночь на четверг начала вторжение в Украину, якобы проводит десантную операцию украинском побережье Черного моря.

Об этом сообщал "Интерфакс-Украина".

Он написал, что в Мариуполе и в Одессе высаживается российский десант. Сообщалось также об ударах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары также наносятся по военным объектам в районе Днепра.

В то же время, военный журналист Юрий Бирюков в своем Facebook сообщает: "Морской десант в Одессе — нет, такого не подтверждают".

Также Генштаб ВСУ сообщил, что информация не соответствует действительности.

А глава Донецкой ОГА Павел Кириленко опроверг новость о десанте в Мариуполе.

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