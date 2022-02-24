СМИ сообщили про морской десант РФ в Украине, информация оказалась фейком

Россия, которая сегодня в ночь на четверг начала вторжение в Украину, якобы проводит десантную операцию украинском побережье Черного моря.

Об этом сообщал "Интерфакс-Украина".

Он написал, что в Мариуполе и в Одессе высаживается российский десант. Сообщалось также об ударах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары также наносятся по военным объектам в районе Днепра.

В то же время, военный журналист Юрий Бирюков в своем Facebook сообщает: "Морской десант в Одессе — нет, такого не подтверждают".

Также Генштаб ВСУ сообщил, что информация не соответствует действительности.

А глава Донецкой ОГА Павел Кириленко опроверг новость о десанте в Мариуполе.

Все подробности о войне в Украине в нашей хронике: "Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины".