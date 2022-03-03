Українським біженцям суттєво продовжили терміни перебування в ЄС

Українські біженці зможуть залишитись у ЄС на три роки

Українські біженці, які поїхали з нашої країни після початку бойових дій, отримали право жити та працювати в країнах ЄС на строк до трьох років.

Про це проінформувала пресслужба МВС.

Там нагадали, що внаслідок російського вторгнення свої будинки були змушені покинути 875 тисяч людей, більшу частину з яких прийняла Польща.

Крім того, 116 тисяч рушили до Угорщини, 67 тисяч до Словаччини, 45 тисяч до Румунії. Ще 79 тисяч поїхали до Молдови, яка не є членом ЄС.

В цей час біженці, які прибули до країн ЄС, можуть там жити, працювати, отримувати освіту на строк до одного року. Крім того, якщо у них не буде можливості повернутися, то таке право буде продовжено ще на два роки.

Водночас повідомляється, що через кордон пропускатимуть усіх людей незалежно від національності, расової чи релігійної приналежності. Проте залишитися дозволять лише громадянам України, решті ж допоможуть безпечно дістатися країни походження.

Як повідомлялося раніше, від початку вторгнення українські мирні міста зазнають масованих обстрілів з боку путінських військ.

Зокрема, 3 березня авіаударам зазнали житлові будинки в Чернігові, через що загинули 33 мирні жителі, ще 18 отримали поранення.