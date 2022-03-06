У россии подходит к концу запас опаснейшего оружия: детали от Арестовича

В Офисе президента

За полных десять дней войны против Украины российская армия использовала почти весь запас своих крылатых ракет. Большинство из них были выпущены не по военных объектах, а по жилых домах и другой городской инфраструктуре.

Такая информация прозвучала от советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, передает "Сегодня".

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По его мнению, у рф осталось примерно 10% от общего числа подготовленных снарядов. Больше всего израсходовано ракет типа "Калибр".

"У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У". "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть думаю, что стрелять они будут еще долго, в том числе с территории Беларуси", — подчеркнул чиновник.

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Арестович считает, что сейчас кремль забрал в фактические заложник весь и без того преступный режим пособника путина лукашенко, а заодно и белорусский народ.

При этом армия РБ пока еще открыто не вошла в конфронтацию с Украиной, хотя отдельные ее подразделения по-прежнему расположены на границе. Зато вот российские оккупанты легко проходят со стороны Беларуси, атакуя суверенную украинскую территорию.

Добавим, что раньше прошла информация о вероятной отставке начальника Генерального штаба ВС Беларуси Виктора Гулевича. Военнослужащий якобы решил уволиться после того, как ни один из его приказов насчет укомплектования батальонов для участия в войне с Украиной не был исполнен. Эту новость также прокомментировал Арестович.