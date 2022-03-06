Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку? Журналист показал документ

Достоверность информации сейчас пытаются проверить украинские спецслужбы

В сети появился документ, который якобы доказывает уход в отставку начальника Генерального штаба ВС Беларуси, генерал-майора Виктора Гулевича. Среди причин, которые принуждают его уволиться, он указывает неспособность укомплектовать батальоны для участия в войне с Украиной.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Читайте также: Категория Украина Более 11 тысяч человек: свежая сводка Генштаба о потерях оккупантов Точному подсчету все еще мешают активные бои в отдельных регионах страны.

По словам журналиста, источник, который предоставил ему документ, утверждает о его подлинности. Если это так, то у беларусов есть хоть какая-то возможность опираться российскому влиянию. Впрочем, как подчеркивает Цаплиенко, это следовало делать намного раньше.

"В исполнении Вашего приказа относительно формирования ударных батальонных групп вынужден доложить следующее: в связи с массовым отказом принимать участие в боевых действиях личного состава воинских частей, которые должны были быть задействованы для укомплектования вышеуказанных батальонных групп, у Вооруженных сил Беларуси нет возможности укомплектовать ни одну батальонную группу", — написано в обращении, якобы подписанным Гулевичем.

Также в документе есть приписка о том, что даже замена командиров воинских частей на новых вряд ли сможет изменить ситуацию.

В Украине на это отреагировали весьма быстро, однако отмечают, что любую подобную информацию следует тщательно проверять.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, этим наши спецслужбы и занимаются вплотную. Если окажется правдой, то Украина получит дополнительную уверенность в том, что россия пытается давить на РБ, в частности — на военнослужащих.

Следует отметить, что белорусские военные все равно находятся на территории Украины. Так, накануне отечественные защитники смогли поймать в плен десантника родом из РБ. Эта ситуация наделала немало шума в армии Беларуси.