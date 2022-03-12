Зеленский рассказал, сколько российских оккупантов взято в плен
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В украинский плен попало около 500-600 военнослужащих
После того как президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших украинских воинов, последовали цифры взятых в плен рашистов.
По словам президента, точное количество сложно назвать.
"Я думаю, 500-600 военных по состоянию на вчера, которые сдались в плен. Приблизительно так, мне кажется. Точную цифру не могу сказать, многие из них где-то прячутся, кто-то пробирается в россию. Небольшой хаос, я бы так сказал", — заявил Зеленский.
Стоить добавить, что российские оккупанты ожидали, что украинцы будут встречать россиян с улыбкой на лице. Так, в субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось видео допроса пленного "вагнеровца", который поделился своей задачей на войне в Украине — освободить украинский народ от фашистов.
Также напомним, что еще не один пленный диверсант не сумел пройти "тест на паляницю". Недавно "сбой в системе" произошел с российским диверсантов, пойманным в Киеве.
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