Укр

Российский диверсант в Киеве не прошел "проверку паляницею" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Диверсант в Киеве не сумел сказать паляниця Новость обновлена 12 марта 2022, 17:26
Диверсант в Киеве не сумел сказать паляниця

Украинское слово — проблема для оккупантов.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось небольшое видео с допросом российского диверсанта в Киеве.

Соответствующей видеозаписью поделились на telegram-канале "ukraina24tv".

На кадрах один из бойцов попросил плененного диверсанта выговорить слово "паляниця", однако тот не справился с задачей и буквальной "завис".

"Российский диверсант задержан в столице. И тот не смог произнести такое замечательное украинское слово: "паляниця". Сбой в системе оккупанта на видео", — сообщили под видео.

Напомним, не один пленный диверсант не сумел пройти "тест на паляницю". Недавно украинское слово дошло до российского федерального канала, где пропагандистка Ольга Скабеева опозорилась, сказав, что "паляниця" — это клубника. Украинский шоумен Владимир Остапчук поставил пропагандистку на место.

Ранее сообщалось, что пленный "вагнеровец" рассказал о своих задачах в Украине. Российский оккупант думал, что украинцы будут встречать его с улыбкой на лице.

Напомним, 12 марта Зеленский озвучил новое место для потенциальных переговоров с российской стороной.

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