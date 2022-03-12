"Мы живем, а россияне убивают": Зеленский обратился к итальянцам

Президент призвал европейцев всячески помогать Украине.

В субботу, 12 марта на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский обратился к итальянцам, а также ко всем европейцам.

Обращение президента Украины доступно на его странице в Facebook.

"Приветствую всех друзей Украины!

Поздравляю всех друзей Европы, всех друзей свободы!

Я знаю, что сегодня вас во всем мире – более ста тысяч. Более ста тысяч на площадях разных городов. Мы, украинцы, благодарны за это. И я прошу сейчас каждого из вас на каждой площади запомнить одно число… 79.

Вы поймете, что это значит. Я расскажу вам сейчас, что это значит для нашей жизни, для каждого из нас. Расскажу всем ста тысячам. И миллионам, которые нас услышат.

Мы в Украине переживаем страшную войну. Европа не видела такой войны со времен Второй мировой войны. Мы эту войну не начинали. Это жестокое и циничное вторжение России на украинскую землю. Это война против украинского народа – против мирных и искренних людей, которых вы, я уверен, очень хорошо узнали за годы нашей независимости.

Узнали и увидели, что мы с вами очень похожи. Все равно ценим свободу. Все равно ценим равенство. Все равно хотим жить. Просто хотим жить.

Все равно хотим только лучшего, самого светлого для наших детей, для наших семей. Но сейчас мы с вами живем по-разному.

Сейчас, когда идет война и когда в ней погибли тысячи людей! И когда в ней погибли уже 79 детей. 79 детей!

Я уверен, у каждого и у вас есть фотографии ваших родных. Дома или прямо в телефоне, чтобы можно было посмотреть, когда сердце этого просит. Фотографии детей, фотографии родителей. Фотографии ваших любимых.

Мы даже не отдаем себе отчета, но всегда знаем, что эти фотографии – они не последние.

Ибо мы верим, что еще увидим, как будут жить самые дорогие. Увидим, как наши любимые счастливы. Как растут наши дети, как они взрослеют, как уйдут в университет, как будут работать. Как у них будут дети. А потом мы будем играть с нашими внуками. Как будем встречать их из школы, ужинать вместе.

Каждый человек из миллионов живет такой надеждой. Надеждой действительно на мирную жизнь.

На новые и новые фотографии, новые воспоминания, новые и новые мгновения счастья. Которых сейчас лишено наше государство, лишена Украина.

Мы с вами, пока идет война, – в принципиально разных условиях. Когда вы можете быть уверены, что вас и ваших близких ждет еще долгое будущее, нормальное будущее. И мы этого хотим. И мы за вас счастливы.

А для нас то, что у нас есть, может быть в последний раз. Просто в последний раз. Сегодня больше никогда. Как у 79 украинских детей. 79 украинских семей. Разрушенных этой позорной войной – вторжением России. 79 семей, которые потеряли самое ценное, но все еще вынуждены бороться. Вынуждены собраться и выжить. И воевать. Воевать за будущее, которое для них уже закончилось. В этих фотографиях. 79 убитых войной детей.

И что мы должны сделать. Мы все – украинский народ, вы, европейцы – чтобы это число 79 не изменилось, не росло. И чтобы Европа не забыла Украину-79.

Российские войска осаждают украинские города. Они пытаются уничтожить их. Представьте это! Целые города! В 2022 году! В Европе.

Наш Мариуполь, самый большой украинский город на побережье Азовского моря, в полной блокаде. Его обстреливают круглосуточно. Российские войска сбрасывают на него авиабомбы, бьют ракетами. Они разбомбили в Мариуполе даже роддом и детскую больницу.

Это ненависть ко всему живому. Они убивают детей и разрушают роддома, детские больницы. Зачем? Чтобы украинки даже не рожали?

И это – по всему нашему государству, по всей Украине, страдающей от российского вторжения.

Они разрушили уже десятки больниц, сотни школ, детских садов. Они разрушают университеты. Полностью уничтожают жилые кварталы – ковровыми бомбардировками. Представьте себе, что это такое! И как в этом выжить? Что это значит для украинцев, для наших семей, для наших детей?.. Что значит, когда не можешь обрести покой даже в церкви. Ибо авиация бомбит даже церкви!

Даже площади… Такие же площади, как ваши… Где вы меня слушаете и видите. Как бомбили площадь в нашем городе Харькове – Площадь Свободы. Это самая большая площадь Европы, ничем не отличающаяся от ваших площадей. Кроме того что, она разрушена. Разрушена российским ракетным ударом.

У меня постоянно спрашивают в интервью: как Европа может помочь Украине?

Я формулирую вопрос иначе: как Европа может помочь себе?

Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как русские военные на нашей земле.

Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем. А они убивают. Мы – это 79 жизней. А они – 79 смертей.

Я уверен, что вы хотите остановить войну так же, как каждый украинец.

И потому мой ответ о помощи для Украины, которая необходима, звучит логично, естественно для миллионов людей в демократических странах. Нужно давить.

Нужны такие санкции против России, чтобы каждый русский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая позиция европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь.

Жмите компании в своих странах, чтобы они выходили из России, чтобы вы опосредованно не были спонсорами этой войны и трагедии.

Говорите своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов. От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи за 17 дней…

Это защитит нас. Таких же, как вы. Совершенно таких же! Вы это знаете. Вы это ощущаете. Вы видите меня, и все это понимаете.

И вы знаете, что мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для вас, для Европы. Потому что это усилит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда. Это докажет, что 79 жизней, унесенных в войне за свободу, не потеряны впустую. Что они живы. Живые среди нас. И среди других детей Украины и Европы, которые смогут быть свободными, смогут мечтать, смогут жить, как они того хотят. В мире. И не бояться, что их могут убить. И не искать, где ближайшее укрытие от авиабомб. Как ни ищете вы – каждый из ста тысяч на площадях европейских городов, которые меня сейчас слушают. И как миллионы, которые, уверен, услышат.

Услышат об Украине-79. Об Украине-2022. Об Украине, которая стремится к миру. И о Европе, которой пора выбирать.

Выбирать Украину.

Ради мира!

Ради всех нас.

Слава Украине!", — заявил президент.

Напомним, 11 марта Зеленский выступил с обращением к полякам.