путин не знает, что делать дальше - "Медуза" о том, что происходит в Кремле

В Кремле признают, что россия вынуждена была смягчить свою позицию на переговорах из-за военных неудач в Украине

Администрация владимира путина уже не надеется, что россия возьмет Киев, хотя ранее об этом ее намерении сообщали многочисленные источники.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле.

Российское командование уже смирилось с тем, что взять Киев "малой кровью" не получится. Теперь, как пишет издание в Кремле не знают, что делать дальше. Так, недавно состоялось совещание, на котором обсуждались стратегии того, как объяснить россиянам возможные переговоры по миру с Украиной. Однако "действенных стратегий объяснения не нашлось". "В топку паровоза набрасывали столько угля, его сразу остановить не получится", — цитирует издание одного из политтехнологов.

Сразу три источника, близких к Кремлю, подчеркивают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Политтехнологи при этом отмечают, что если рф решится остановиться только на Донбассе и "забудет" о своих намерениях "взять Киев" и "уничтожить всех нацистов в Украине" — это сильно ударит по рейтингу путина. путин боится общественного недовольства и, по словам источников" даже думает о том, чтобы провести некие "общественные слушания" по поводу того, "что делать с Украиной".

В статье также идет речь о том, что ранее источники в Кремле не сомневались, что крупные украинские города россиянам легко удастся "взять" и единственной проблемой там может быть лишь установление новых администраций. Теперь же их риторика кардинально поменялась и сейчас в Кремле надеются взять под контроль Донбасс.

При этом в Кремле признают, что россия вынуждена была смягчить свою позицию на переговорах именно из-за военных неудач в Украине.

Кроме того, утверждает издание, путину, наконец, показали выкладки о состоянии российской экономики, которые наглядно демонстрируют, что долго протянуть рф под такими санкциями не сможет. россию ждет множество проблем, среди которых инфраструктурные и транспортные.

Отметим, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее отмечал, что сейчас готовятся необходимые для этого документы.