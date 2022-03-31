Британская разведка обещает тяжелые бои под Киевом: что известно

Российские захватчики могут попробовать атаковать — чтобы обломать зубы в который раз

В ближайшие несколько дней в окрестностях Киева могут идти серьезные бои с российскими оккупантами. Такой прогноз прозвучал в четверг, 31 марта, от разведки британского Минобороны, несмотря на то, что рф действительно отвела часть войск от столицы.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на отчет разведки Великобритании.

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Наиболее вероятными направлениями, по которым путинские оккупанты могут попробовать ударить, сейчас являются восточные и западные подходы к Киеву. Бои, если таковые все же начнутся, прогнозируют весьма серьезные.

Вместе с этим в районе Чернигова россияне пока не уменьшили свое военное давление, продолжая обстреливать из артиллерии и ракет областной центр и "кошмарить" ближайшие населенные пункты.

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Сложной ситуация сейчас является и в Мариуполе, отмечают британские разведчики. Этот город сейчас является одним из ключевых для российской армии, поэтому за него и ведутся настолько ожесточенные бои. При этом украинские защитники город не покинули, продолжая держать под контролем его центр.

Тем временем россия продолжает нести колоссальные потери в войне с Украиной. За месяц сражений личный состав армии рф "похудел" на 17,5 тысяч человек и более 300 авиационных целей, включая беспилотники.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин, будучи путинским пропагандистом, сейчас критикует Кремль за то, что российская армия проигрывает, а контрактники, пришедшие в нее служить, массово отказываются воевать в Украине.