россия загнала себя в ловушку: террорист Гиркин пожаловался на проблему

Многие военнослужащие рф отказываются ехать воевать

Российский боевик Игорь Гиркин, недавно заявивший, что россии уже не выиграть войну против Украины, теперь считает, что в кремле сделали ошибку, назвав происходящее "специальной операцией". По его словам, теперь всех военнослужащих-контрактников, которые сейчас уходят из армии рф, нельзя наказать, ведь официального призыва, а тем более объявленной войны не было.

Отрывок из свежего интервью бывшего главаря террористов "ДНР" опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, многие служащие, подписавшие контракт, тут же разрывают его, отказываясь дальше оставаться в армии, когда речь заходит об отправке в Украину.

"Я готов был служить в мирной армии, меня все устраивало, а вот теперь — нет. И что вы мне сделаете? Максимум — уволите из армии", — говорит Гиркин о том, что довелось выслушать от солдат из россии.

Боевик утверждает, что таким образом многие военные "фактически дезертируют", однако наказать их за такое "военное преступление" нельзя.

"Почему? Войны нет — значит, законы военного времени не работают", — резюмирует Игорь Гиркин.

Напомним, что вместе с тем, как ряды российской армии редеют еще и благодаря усилиям украинских защитников на линии фронта, в Москве надеются, что по регионам удастся найти желающих воевать добровольцев. Впрочем, пока даже эта затея не слишком позитивна для военного руководства — к примеру, на всю Калининградскую область нашлось аж 17 человек, готовых идти воевать. При этом общее население региона составляет более миллиона жителей.