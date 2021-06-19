Там просто черная дыра: Стрелков рассказал, до чего "русский мир" довел Донбасс

Бывший т.н. "министр обороны" боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что на самом деле из себя представляют т.н. "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

Фрагмент его заявления приводит блогер, пишущий под никнеймом Necro Mancer в Твиттер.

Гиркин убежден, что США сейчас невыгодно решать проблему оккупированных украинских территорий, поскольку "деградация Донбасса налицо, деградация России тоже налицо".

При этом, ОРДЛО он назвал "чемоданом без ручки", в который вливаются немалые средства из России. Говоря об экономике неподконтрольных Украине территорий, Гиркин заявил, что "ее нет".

"Нет там никакой экономики, там просто черная дыра, в которой сидят черти и пилят деньги. Пилят и откатывают", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в апреле Гиркин раскритиковал своих бывших "коллег" по группировке "ДНР", обрушив на них волну нелестных эпитетов.