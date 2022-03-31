Украина хочет нейтралитет, как у Израиля: Арахамия объяснил суть

Армия никуда не исчезнет из нашей страны

Украина, рассматривающая принцип "укрепленного нейтралитета", получила предложение от израильских военных экспертов последовать примеру их страны. Как утверждает один из участников переговоров с россией насчет завершения войны, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, это поможет нашей стране получить максимальную оборону от любых вторжений.

Подробности он сообщил в эфире телемарафона "UA Разом", передает "ОBOZREVATEL".

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По его словам, Украина имеет все возможности последовать примеру Израиля. Об этом свидетельствует и само предложение зарубежных экспертов — якобы израильтяне не делают подобных предложений тем государствам, у которых нет на это шансов.

В целом же подобную концепцию сам Давид Арахамия весьма одобряет.

"Укрепленный нейтралитет на примере Израиля — когда есть своя оборонная армия, есть все вооружение оборонного характера, "железные купола", ракетное вооружение", — пояснил политик.

Также, помимо этого, подобный нейтралитет позволяет в очень сжатые сроки провести мобилизацию резервистов — в случае необходимости.

Следует отметить, что Израильский пример нейтралитета — весьма необычен, ведь армия этого государства считается одной из лучших, при чем как по уровню подготовки военнослужащих, так и по технической составляющей. Ну а "железный купол" Израиля является одной из самых известных тактических систем противотанковой обороны. Такая защита позволяет оберегать города и поселки от тактических ракет противника, которые могут быть выпущены с расстояния 4-70 километров.

Добавим, что Арахамия также объяснил, каким может быть будущий договор о "нейтралитете" Украины и что именно будет требоваться от стран-гарантов, которые его подпишут.