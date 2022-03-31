Укр

Эрдоган обещает скорую встречу Зеленского и путина

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Реджеп Тайип Эрдоган Новость обновлена 31 марта 2022, 15:09
Реджеп Тайип Эрдоган

В росСМИ появились сообщения, что Эрдоган планирует говорить с путиным и Зеленским уже на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина в ближайшее время.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

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"Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с путиным и Зеленским, он добавил, что конечная цель – свести их вместе", — говорится в сообщении турецкого информационного агентства.

При этом росСМИ сообщают, что Эрдоган планирует говорить с путиным и Зеленским уже на этой неделе.

Отметим, что пресс-секретарь путина дмитрий песков ранее заявлял, что встреча Зеленского и путина возможна после полной проработки текста договора между россией и Украиной. При этом он выражал сомнения, что встреча может состояться в ближайшее время.

Отметим, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее отмечал, что сейчас готовятся необходимые для этого документы.

Теги:
#Россия #Эрдоган #Песков
Реджеп Тайип Эрдоган
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