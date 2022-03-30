Встреча Зеленского и путина: в ОП сделали оптимистичное заявление

Встреча президентов может состояться в ближайшее время

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президенты Украины Владимир Зеленский и россии владимир путин могут встретиться на переговоры, к которым Зеленский неоднократно призывал президента рф, уже в ближайшее время. Сейчас основной вопрос состоит в логистике, потому точной даты все еще нет.

Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в Ukraine Media Center, передает "Зеркало недели".

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"Наработанный пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения, предоставленные российской стороне. Они говорят, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет — этот вопрос уже такой, логистичный быстрее. Потому что россиянам нужно посмотреть на наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них", — сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что работа по проведению переговоров все еще продолжается. Рабочие подгруппы контактируют в формате online, чтобы объяснить или уточнить определенные позиции.

"Мы считаем, что пакет документов готов, ключевой документ — Договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира, и где уже заявлены страны, с которыми Андрей Ермак проводит консультации. Поэтому, наверное, мы можем выходить на понимание того, что в ближайшее время будет встреча президентов. Когда именно — сказать невозможно, потому что это уже вопрос логистичный", — подчеркнул Подоляк.

Отметим, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее отмечал, что сейчас готовятся необходимые для этого документы.