Зустріч Зеленського та путіна: в ОП зробили оптимістичну заяву

Зустріч президентів може відбутися вже найближчим часом

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президенти України Володимир Зеленський та росії володимир путін можуть зустрітися на переговори, до яких Зеленський неодноразово закликав президента рф, вже найближчим часом. Зараз основне питання полягає у логістиці, тому точної дати все ще немає.

Про це він розповів на онлайн-брифінгу в Ukraine Media Center, передає "Дзеркало тижня".

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"Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо, і пропозиції, надані російській стороні. Вони кажуть, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Коли саме це станеться — це питання вже таке, логістичне швидше. Тому що росіянам треба подивитися на наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь на них", — сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що робота над проведенням переговорів все ще триває. Робочі підгрупи контактують у форматі online, аби пояснити або уточнити вже визначені позиції.

"Ми вважаємо, що пакет документів готовий, ключовий документ — Договір про гарантії безпеки, які розв'язують питання війни та миру, і де вже заявлені країни є, з якими Андрій Єрмак проводить консультації. Тому, напевно, ми можемо виходити на розуміння того, що найближчим часом буде зустріч президентів. Коли саме — сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне", — наголосив Подоляк.

Зазначимо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та росії. Так, пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше зазначав, що зараз готуються необхідні для цього документи.