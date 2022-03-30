В США анонсировали поставки мощного оружия в Украину

Соединенные Штаты намерены усилить поддержку украинских военных

США ищут возможности помочь Украине закрыть небо от российской авиации и ракет, и уже раздумывают над поставками сложных систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказала "Новому времени" заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

"Я могу подтвердить, что мы рассматриваем возможность и уже предоставляем Украине серьезные системы противовоздушной обороны", — сказала она, но не стала вдаваться в подробности о том, о каких системах идет речь.

Нуланд отметила, что Украина запросила больше систем ПВО разных типов и в США этот запрос понимают и работают над его удовлетворением вместе с союзниками.

Вместе с тем нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале сообщил, что в Украину уже прибыли поставки противотанкового и зенитного оружия, а на подходе поставка дронов-камикадзе.

"Спикер Пентагона (Джон, — ред.) Кирби рассказал, что первые 6 из около 30 новых поставок из США прибыли в Украину", — отметил он.

Как сообщалось ранее, о поставках передовых комплексов ПВО ранее сообщали и в Британии. Так министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес говорил, что его страна уже передала Украине комплексы Starstreak, а первые расчеты украинских зенитчиков уже обучены и выполняют боевые задачи.