В США анонсировали поставки мощного оружия в Украину
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Соединенные Штаты намерены усилить поддержку украинских военных
США ищут возможности помочь Украине закрыть небо от российской авиации и ракет, и уже раздумывают над поставками сложных систем противовоздушной обороны.
Об этом рассказала "Новому времени" заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.
"Я могу подтвердить, что мы рассматриваем возможность и уже предоставляем Украине серьезные системы противовоздушной обороны", — сказала она, но не стала вдаваться в подробности о том, о каких системах идет речь.
Нуланд отметила, что Украина запросила больше систем ПВО разных типов и в США этот запрос понимают и работают над его удовлетворением вместе с союзниками.
Вместе с тем нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале сообщил, что в Украину уже прибыли поставки противотанкового и зенитного оружия, а на подходе поставка дронов-камикадзе.
"Спикер Пентагона (Джон, — ред.) Кирби рассказал, что первые 6 из около 30 новых поставок из США прибыли в Украину", — отметил он.
Как сообщалось ранее, о поставках передовых комплексов ПВО ранее сообщали и в Британии. Так министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес говорил, что его страна уже передала Украине комплексы Starstreak, а первые расчеты украинских зенитчиков уже обучены и выполняют боевые задачи.