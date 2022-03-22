США ведут переговоры о поставках мощных комплексов ПВО Украине: детали

В Пентагоне подтвердили, что ведут переговоры о поставках систем противовоздушной обороны в Украину

США проводят с союзниками постоянные консультации относительно поставок в Украину комплексов ПВО большой дальности.

Как сообщает CNN, об этом заявил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне.

По его словам переговоры касаются систем противовоздушной обороны и другого оборонительного оружия, которую украинские защитники смогут использовать без дополнительного обучения.

"Это активные консультации", — отметил Кирби.

Издание напоминает, что накануне глава Пентагона Ллойд Остин посетил Болгарию и Словакию на предыдущей неделе, поэтому там не исключили, что речь может идти о комплексах С-300, поставки которых ранее обсуждались со Словакией.

Вместе с тем сама Словакия согласилась отдать свои комплексы С-300 украинцам, но только в том случае, если взамен получит комплексы Patriot от Нидерландов и Германии. Такое желание для этой страны выглядит вполне естественным, поскольку других комплексов ПВО подобного класса на вооружении Словакии нет.

Как сообщалось ранее, США выделили 200 миллионов долларов на оружие для нужд Украины, которая противостоит вторжению россии.