WP узнало о переговорах в США по поводу закрытия неба от российских ракет и самолетов

Словакия получила С-300 в наследство от Чехословакии

В администрации президента США Джо Байдена после отказа от поставок польских истребителей Миг-29 рассматривают передачу зенитно-ракетных комплексов С-300 из Словакии.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что Словакия вызвалась вместе с Польшей и Румынией помогать Украине, и на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин будет в Брюсселе и Словакии для встречи с союзниками по НАТО, и тогда могут решить вопрос новых поставок вооружений.

На вооружении Словакии есть ЗРК С-300, который украинцы умеют эффективно применять для сбивания вражеских самолетов и вертолетов, а также ракет.

Стоит заметить, что С-300 начали производить в СССР в 1975 году, в зависимости от модификации дальность стрельбы может составлять 150-300 километров.

Такие средства противовоздушной обороны есть на вооружении россии, Беларуси, Армении, Казахстана, Китая, Болгарии, и в некоторых других странах. В Словакии со времен Чехословакии осталась батарея С-300 и около 50-ти ракет.

Напомним, что американцы ограничены в вооружениях, которыми могут помочь Киеву, поскольку украинцы не умеют пользоваться их новым оружием, но хорошо знакомы с несколько устаревшим.

Ранее Украине хотели безвозмездно передать истребители Миг-29 из Польши, но американские военные решили, что это мало поможет в войне в россией, но накалит напряженность в отношениях с кремлем, на фоне чего Пентагон свернул сделку.