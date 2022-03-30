Укр

Целых три самолета врага сбиты на востоке Украины: детали

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российский истребитель Су-27/илюстративное фото Новость обновлена 30 марта 2022, 19:17
Российский истребитель Су-27/илюстративное фото

Украинское ПВО продолжает работать.

В среду, 30 марта, на 35-й день войны в украинском небе были сбиты сразу три военных самолета захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Схід" в Facebook.

По информации источника, на Слобожанском направлении в среду украинская ПВО сбила сразу три российских самолета. Кроме того, сообщается, что оккупанты потеряли один Беспилотный летательный аппарат.

"Повышаем ставки! Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении. Держим строй. Слава ПВО! А мы предупреждали!"

Напомним, 30 марта в минобороны рф заявили, что выполнили все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях. Это заявление прозвучало на следующий день после переговоров Киева и москвы в Стамбуле, где российская сторона неожиданно заявила об отводе войск из-под столицы Украины и Чернигова. Позже глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

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#Украина #Россия #Война с Россией
Российский истребитель Су-27/илюстративное фото
Украина
Целых три самолета врага сбиты на востоке Украины: детали
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