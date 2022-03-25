Украинские военные освободили от оккупантов два населенных пункта: подробности

ВСУ отбрасывают российские войска назад.

На 30 день противостояния российским оккупантам украинские военнослужащие освободили от захватчиков несколько населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях.

Об этом в Facebook сообщили главы городов.

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В Херсонской области, по словам городского головы Апостоловского городского совета Андрея Осы, Вооруженные Силы Украины совершили блестательное контрнаступление и освободили от врага Нововоронцовку.

Нововоронцовка находится на границе Херсонской и Днепропетровской областей

Между тем, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что наши воины в Харьковской области отбили и зачистили от оккупантов Малую Рогань.

Село Малая Рогань освободили от оккупантов 25 марта

Напомним, что днем ранее украинским военнослужащим удалось освободить важный населенный пункт в Киевской области, уничтожив около 40 орков, 9 БМП и 2 танка. А 25 марта в Сумской области началась зачистка от оккупантов одного из крупных городов в Ахтырском районе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потери среди личного состава оккупантов перевалили за 16 тысяч человек. Кроме того, за 30-й день войны российская армия потеряла почти 600 танков, 115 самолетов, 125 вертолетов и тысячи единиц другой техники.