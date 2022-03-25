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Украинские военные освободили от оккупантов два населенных пункта: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украинские военные зачищают города от российских оккупантов Новость обновлена 25 марта 2022, 23:24
Украинские военные зачищают города от российских оккупантов

ВСУ отбрасывают российские войска назад.

На 30 день противостояния российским оккупантам украинские военнослужащие освободили от захватчиков несколько населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях.

Об этом в Facebook сообщили главы городов.

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В Херсонской области, по словам городского головы Апостоловского городского совета Андрея Осы, Вооруженные Силы Украины совершили блестательное контрнаступление и освободили от врага Нововоронцовку.

Нововоронцовка находится на границе Херсонской и Днепропетровской областей
Нововоронцовка находится на границе Херсонской и Днепропетровской областей

Между тем, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что наши воины в Харьковской области отбили и зачистили от оккупантов Малую Рогань.

Село Малая Рогань освободили от оккупантов 25 марта
Село Малая Рогань освободили от оккупантов 25 марта

Напомним, что днем ранее украинским военнослужащим удалось освободить важный населенный пункт в Киевской области, уничтожив около 40 орков, 9 БМП и 2 танка. А 25 марта в Сумской области началась зачистка от оккупантов одного из крупных городов в Ахтырском районе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потери среди личного состава оккупантов перевалили за 16 тысяч человек. Кроме того, за 30-й день войны российская армия потеряла почти 600 танков, 115 самолетов, 125 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Херсонская область #Война
Украинские военные зачищают города от российских оккупантов
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Украинские военные освободили от оккупантов два населенных пункта: подробности
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