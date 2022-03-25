Укр

Украинские воины освобождают один из городов в Сумской области: видео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Уничтоженная техника российских оккупантов Новость обновлена 25 марта 2022, 19:33
Уничтоженная техника российских оккупантов

Группу русских солдат взяли в плен.

Мэр одного из городов Сумской области на 30-й день войны в Украине сообщил, что украинские военные начали зачистку населенного пункта от российских оккупантов.

Об этом говорится на его Facebook-странице в пятницу, 25 марта.

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Подтверждением слов мэра служит видео. Военнослужащие предоставили несколько кадров, как они производят зачистку города. На видео можно увидеть, что группа российских оккупантов попала в плен.

Также мэром было опубликовано несколько фото разбитой техники российских оккупантов.

Добавим, что ряд СМИ со ссылкой на мэра дают более конкретные подробности того, где происходит зачистка города на Сумщине, однако эта новость написана в таком формате не просто так. Призываем и мэра, и СМИ воздерживаться от указаний конкретных населенных пунктов, где ведутся операции по освобождению.

Напомним, что в Украине за фиксацию передвижений техники ВСУ и распространение оперативной информации об этом грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ освободили село под Киевом и перекрыли россиянам дорогу для отступления на восток.

Теги:
#Украина #Россия #Сумская область #Война #ВСУ
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