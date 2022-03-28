Укр

Под Ирпенем оккупанты расстреляли семейную пару: видео немецких СМИ расходится по миру

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Мужчина просил оккупантов не стрелять Новость обновлена 28 марта 2022, 11:35
Мужчина просил оккупантов не стрелять

Мужчина, которого расстреляли, пытался эвакуироваться вместе с семьей из Ирпеня

Под Ирпенем российские оккупанты, постоянно обстреливающие безоружных жителей даже на мирных митингах, расстреляли родителей 6-летнего мальчика Максима и Ксению Иовенко.

Об этом свидетельствует видеозапись с дрона, которую опубликовал немецкий канал ZDF. Также ролик с украинскими субтитрами уже распространяет Радио Свобода.

Убийство произошло 7 марта на Житомирской трассе возле села Мрия.

"Мы видим группу мирных жителей, которые едут на гражданских автомобилях, которые едут с запада в направлении села Мрия. Справа мы видим российский танк, на котором можно увидеть надпись V. Вдруг колонна оказывается под обстрелом. Одна машина останавливается. Остальные — убегают. Мужчина выходит из машины с поднятыми руками и падает", — комментирует немецкий журналист.

Мужчина, которого расстреляли, пытался эвакуироваться вместе с семьей из Ирпеня. В машине также была его жена, сын и кума. Во время обстрела российские военные убили также и жену, которая пыталась закрыть собой 6-летнего сына.

"Есть множество доказательств того, что это были российские (чеченские) солдаты. Например, мы видим танк, обозначенный буквой V. Также у солдат на форме белые повязки. Мы не знаем, кто точно стрелял в мужчину, но стреляли из-за этого танка. Вероятнее всего, это был один из российских солдат, которые стояли возле этого танка", — рассказывает расследователь.

Журналистам также удалось найти свидетелей этого расстрела. Они ехали в машине позади автомобиля Иовенко. Их авто также обстреляли. Водитель машины показал отверстия от пуль, которые прошили подголовник.

Немецкий журналист подчеркивает, что убитый мужчина не представлял никакой опасности для стрелявших. Из-за обстрела его машина заглохла. Он вышел и начал кричать, что в машине ребенок. Его застрелили.

Как сообщал "Телеграф", 26 марта российские оккупанты похитили мэра Славутича и обстреляли мирных жителей, которые вышли на митинг за Украину. В результате обстрела погиб человек.

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