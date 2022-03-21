Оккупанты обстреляли мирных жителей на митинге в Херсоне: есть раненые (видео)

Мирные жители это тоже военные стратегические объекты?

Жители Херсона вновь вышли на патриотическую акцию протеста против российской оккупации. Их не пугают обстрелы и избиения, херсонцы мужественно и самоотверженно прогоняют захватчиков из своего города. На митинге в понедельник, 21 марта, оккупанты снова применили свою "стандартную тактику" разгона протестов.

Российские военные открыли огонь по горожанам во время протеста, и даже пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Видео с протестов можно найти во многих украинских телеграм-каналах.

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На видео видно, как тысячи местных вышли на площадь перед Херсонской ОГА и скандируют "Домой" в адрес российских оккупантов. В ответ захватчики начали стрелять. Местные жители сообщают, что есть раненные.

Напомним, что ранее на акцию протеста против россии вышли жители Бердянска. Горожане вышли на городскую площадь и высказывали свою позицию против оккупации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе протестов против российской оккупации в Херсоне 13 марта рашисты открыли стрельбу. Также сообщается, что когда местные жители узнали о съемке очередного пропагандистского кино для российского ТВ, все решили пройтись туда шествием и добавить желто-голубых красок в картинку.