Мэр Славутича похищен оккупантами: горожан разгоняют стрельбой (видео)

Оккупанты стреляют по мирным горожанам, есть раненые

Российские оккупанты похитили Юрия Фомичева — мэра города Славутича, куда они ворвались на танках в субботу, 26 марта.

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Павлюк.

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"По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", — сообщил Павлюк.

Также, по его словам, российские оккупанты захватили городскую больницу.

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Жители Славутича немедленно отреагировали на захватнические действия военных рф и вышли на проукраинский митинг с национальной символикой, развернули большой государственный флаг. Они собираются на главной площади и скандируют – "Славутич – это Украина", "Слава Украине".

В ответ на это вражеская армия начала стрелять в воздух, а потом и по мирным безоружным людям.

СМИ сообщают, что в Славутиче уже есть раненые. На опубликованных видео, можно заметить, что у людей на руках кровь.

Как сообщал "Телеграф", жителей Славутича накануне предупреждали не выходить на улицы города из-за риска для жизни. На Киевщине продолжаются активные бои. Как показывают карты боевых действий, украинским военным удалось освободить часть населенных пунктов области, но Славутич территориально находится возле Беларуси и Черниговской области.