Оккупанты наступают на Славутич: жители в ответ вышли на улицы (фото, видео)

Горожан не испугал подступающий враг

На Киевщине, в городе Славутич, который окружен российскими войсками, местные жители вышли на митинг в поддержку Украины. Они развернули полотно государственного флага и скандируют "Слава Украине! Героям слава".

Об этом свидетельствуют многочисленные фото и видео в социальных сетях. На митинг вышли несколько сотен человек.

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Этот митинг особенный тем, что на окраине города уже замечали вражескую технику. российско-оккупационные войска уже обстреливали украинские блокпосты на въезде в Славутич и на вчерашний вечер находились на расстоянии в километр от границ.

Жителей города накануне предупреждали не выходить на улицы города из-за риска для жизни. На Киевщине продолжаются активные бои. Как показывают карты боевых действий, украинским военным удалось освободить часть населенных пунктов области, но Славутич территориально находится возле Беларуси и Черниговской области.

Славутич на карте

Областной центр этого региона находится под постоянным обстрелом россиян, которые поливали огнем даже гуманитарный коридор.

Как ранее писал "Телеграф", в оккупированном Мелитополе российские военные склоняют к сотрудничеству местное население и призвали доносить на проукраински настроенных людей.