Мариуполю отвели недели: свежие карты боев в Украине
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Бои на востоке, севере и юге страны продолжаются
Украинские военные продолжают оборонять страну успешно ликвидируя технику противника и сбивая часть его крылатых ракет. Под Киевом провели ряд успешных контрнаступательных операций к северо-западу и востоку от столицы.
"Телеграф" собрал данные по основным операциям на утро 26 марта.
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Так, согласно оценке Institute for the Study of War, российские войска не ведут активных операций наступления возле Херсона, на северо-востоке ситуация остается стабильной — города обстреливают, но наступление не ведется. Чернигов российская армия окружить не может.
Успешная операция под Киевом позволила оттеснить русские войска к востоку от Броваров. В Ирпене, Макарове, Гостомеле шли ожесточенные бои, и украинские войска взяли вверх и освободили часть области. Восточнее столицы отбили Лукьяновку и ряд других населенных пунктов.
Обложенный Мариуполь держится, несмотря на гуманитарную катастрофу. По данным из разных источников российско-оккупационные войска продолжают захватывать город. Эксперты прогнозируют сокращение Мариупольского котла и возможность захвата портового города в ближайшие недели.
Карта DeepState демонстрирует, где в Украине за минувшие сутки шли бои или были массовые обстрелы. В частности поступили сведения про контактные бои в Попасной, Рубежном, Тростянце. Обстрелы зарегистрированы также в Одессе, а ракеты в Виннице.
Как ранее писал "Телеграф", в россии отличились странными заявлениями в отношении войны в Украине — не только приуменьшая количество реальных жертв, но и представляя конечные цели рф якобы как захват только Донеччины и Луганщины.
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