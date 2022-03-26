Укр

Мариуполю отвели недели: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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россия продолжает обстреливать гражданское население городов Украины Новость обновлена 26 марта 2022, 07:07
россия продолжает обстреливать гражданское население городов Украины

Бои на востоке, севере и юге страны продолжаются

Украинские военные продолжают оборонять страну успешно ликвидируя технику противника и сбивая часть его крылатых ракет. Под Киевом провели ряд успешных контрнаступательных операций к северо-западу и востоку от столицы.

"Телеграф" собрал данные по основным операциям на утро 26 марта.

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Так, согласно оценке Institute for the Study of War, российские войска не ведут активных операций наступления возле Херсона, на северо-востоке ситуация остается стабильной — города обстреливают, но наступление не ведется. Чернигов российская армия окружить не может.

Общая карта боевых действий к 26 марта
Общая карта боевых действий к 26 марта

Успешная операция под Киевом позволила оттеснить русские войска к востоку от Броваров. В Ирпене, Макарове, Гостомеле шли ожесточенные бои, и украинские войска взяли вверх и освободили часть области. Восточнее столицы отбили Лукьяновку и ряд других населенных пунктов.

Карта освобожденных под Киевом территорий на 26 марта
Карта освобожденных под Киевом территорий на 26 марта

Обложенный Мариуполь держится, несмотря на гуманитарную катастрофу. По данным из разных источников российско-оккупационные войска продолжают захватывать город. Эксперты прогнозируют сокращение Мариупольского котла и возможность захвата портового города в ближайшие недели.

Осада Мариуполя, состояние на 26 марта
Осада Мариуполя, состояние на 26 марта

Карта DeepState демонстрирует, где в Украине за минувшие сутки шли бои или были массовые обстрелы. В частности поступили сведения про контактные бои в Попасной, Рубежном, Тростянце. Обстрелы зарегистрированы также в Одессе, а ракеты в Виннице.

Карта боевых действий в Украине на 26 марта
Карта боевых действий в Украине на 26 марта

Как ранее писал "Телеграф", в россии отличились странными заявлениями в отношении войны в Украине — не только приуменьшая количество реальных жертв, но и представляя конечные цели рф якобы как захват только Донеччины и Луганщины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Карты
россия продолжает обстреливать гражданское население городов Украины
Украина
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