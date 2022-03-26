Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, но потеряли еще три самолета

Часть российских ракет все же смогли достичь цели.

Воздушные силы Украины продолжают защищать мирных жителей нашей страны и уничтожать летательные аппараты оккупационных войск. Так за сутки 25 марта россияне лишились еще трех самолетов.

Об этом проинформировала пресс-служба ВС ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли массированного ракетного удара по Украине на ряде направлений.

"Только по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть поразила цели", — говорится в сообщении.

На местах попаданий работают спасатели ГСЧС, масштабы повреждений и наличие пострадавших устанавливается.

Отмечается, что всего за сутки были перехвачены по меньшей мере пять крылатых ракет, а также сбито еще три российских самолета.

В зоне ООС украинские защитники поразили три беспилотника "Орлан", а также есть информация о том, что был уничтожен российский вертолет, который находился на стоянке.

При этом в сообщении указывается, что ударная авиация ВСУ тоже не бездействовала, а нанесла удары по скоплениях противника.

Как сообщалось ранее, 24 марта ВСУ нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Саратов" в порту Бердянска из-за чего тот затонул. Позже разрушения показали на снимках со спутника.