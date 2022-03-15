Угроза второй Фукусимы: как живет Славутич, заблокированный рядом с захваченной россиянами ЧАЭС

Жители Славутича уже 20 дней не видели родных, которых оккупанты взяли в плен на атомной станции

Город Славутич, рядом с захваченной российскими захватчиками Чернобыльской АЭС, оказался на грани гуманитарного кризиса. Вокруг населенного пункта – российские военные и вражеская техника. А проживающих здесь сотрудников АЭС россияне держат в заложниках с начала полномасштабного вторжения. Детальнее о ситуации и рисках, которые существуют из-за захвата зоны отчуждения, "Телеграфу" рассказал городской голова Славутича Юрий Фомичев.

Славутич, над которым развевается украинский флаг, оказался в определенном кольце: вокруг много российских военных и техники, временно оккупированная ЧАЭС, а совсем рядом идут бои на Черниговщине. Некоторые из жителей пытаются уехать, но это очень рискованно из-за беспрерывных обстрелов вокруг.

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В течение пяти суток в городе не было электричества. Линию, питающую Чернобыльскую АЭС и, в частности, Славутич, повреждали несколько раз. На днях питание на ЧАЭС и в Славутиче в очередной раз удалось восстановить силами "Укрэнерго". Кроме того, в Славутиче нет газа, так что без электричества местным пришлось готовить еду на кострах.

"Благодарю наших коммунальщиков, которых я теперь называю богами, за то, что удалось удержать воду и отопление. Но уже сожгли все, что было в резервах, и сейчас с этим проблема. Сложно и с продуктами, потому что завоз отсутствует уже третью неделю. Мы отрезаны, никакой логистики к нам нет, где-то тропами пробираются волонтеры, но в очень ограниченном количестве.

Актуальная на 15 марта карта. Источник: DeepState

Фомичев добавляет, что с восстановлением электричества была налажена выпечка хлеба. Кроме того, помочь городу пытаются украинцы из населенных пунктов поблизости.

"Окрестные села спасают Славутич, не дают городу умереть с голоду, люди привозят молоко, картофель… Но 20 тысяч населения прокормить окрестными селами невозможно. С каждым днем запасов все меньше, а риски — большие, люди уставшие, эмоции очень отрицательные", — отметил городской голова

Чем грозит захват Чернобыльской зоны

Следует помнить, что многие жители Славутича – работники Чернобыльской АЭС. Так, с первого дня вторжения ЧАЭС захвачена оккупантами. Более 300 человек, по данным Фомичева, оказались в заложниках, причем более 100 из них – сотрудники станции и вспомогательный персонал. Люди, которые должны были отработать 12 часов, работают третью неделю. Мэр говорит, что работники дают друг другу отдохнуть, но все очень истощены, концентрации, которая нужна для сложной работы, уже практически нет.

"На территории АЭС есть нестабильные конструкции четвертого энергоблока. Если они завалятся, то возникает вероятность выброса большого количества радиации в воздух. Техника, идущая через Чернобыль, создает вибрацию – и мы переживаем из-за этого. На своих колесах техника оккупантов постоянно вывозит радиоактивную пыль в направлении Киева. Условия зоны отчуждения – специфические, которые надо понимать. Риски не только в том, что там есть Чернобыльская АЭС с ядерным топливом, но и потому, что сама зона несет угрозу, если из-за нее начинается большое движение", — пояснил Фомичев.

По словам мэра, в Славутиче уже нашлись специалисты, готовые поехать на АЭС вместо заложников.

"Если, не дай Господи, остановится система охлаждения ядерного топлива – мы по меньшей мере получим вторую Фукусиму, а еще хуже, наверное, какой-то взрыв. Просим мировое сообщество обратить внимание на эти угрозы и призываем о помощи. Понимаем, что это должно быть мировое давление. Надо дать "зеленый" коридор на замену персонала из Чернобыльской зоны", — подчеркнул Фомичев.

Мэр добавил, что под угрозой радиоактивного воздействия оказались и непосредственно российские военные, пришедшие в Чернобыльскую зону. Так, оккупанты не осознают будущих рисков для их здоровья, поскольку не измеряют дозы радиации, которые получают уже в течение 20 дней полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не лучшая ситуация с Запорожской АЭС, где уже возникал пожар. Если оккупанты доведут до взрыва энергоблока этой атомной электростанции, то катастрофа, по оценкам экспертов, превысит Чернобыльскую в 10 раз.