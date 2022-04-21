Укр

"А я думал, что в Ейске живу": роспропагандистов поймали на очередной лжи про Херсон (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Города разделяет несколько сотен километров и государственная граница Украины Новость обновлена 21 апреля 2022, 08:38
Города разделяет несколько сотен километров и государственная граница Украины

Россияне начали замечать, что картинка по телевизору не всегда соответствует действительности

Российский телеканал "НТВ" выпустил сюжет, в котором рассказал, как "хорошо живется" временно оккупированному Херсону "после ухода нацформирований". Неувязка лишь в одном — для красивой картинки были использованы кадры из города Ейск, что в рф. На это обратил внимание один из местных жителей.

Видеозапись опубликовал в Twitter пользователь под ником "Проф. Преображенский".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В ролике видно, как жизнерадостный ведущий бодро отчитывается про якобы существующие плюсы нынешнего пребывания в Херсоне — и мамы с детьми гуляют, и магазины с АЗС работают, и прочие радости жизни имеются. Ну и, разумеется, триколоры с флагами СССР везде развешаны, что, по мнению россиян, добавляет особого шарма. Впрочем, спич ведущего прерывает мужчина, снимавший видео.

Предупреждаем: на видео имеется нецензурная лексика!

"А я думал, я в Ейска живу. А это оказывается Херсон, бл**ь!" — говорит удивленный россиянин.

Херсон и Ейск находятся на расстоянии нескольких сотен км друг от друга
Херсон и Ейск находятся на расстоянии нескольких сотен км друг от друга

Если поискать фото из Ейска в интернете, то сразу станет ясно, что местным жителям не составит труда идентифицировать его благодаря отличительной аллее с фонарями.

Аллея в сюжете из якобы Херсона
Аллея в сюжете из якобы Херсона
Аллея в российском Ейске
Аллея в российском Ейске

Разумеется, этот прокол российских пропагандистов тут же стал предметом высмеивания среди пользователей сети.

Тем временем на временно оккупированной Херсонщине российские военные захватывают целые села и запрещают жителям покидать их пределы на неопределенное время.

Вероятно, таким образом они пытаются задержать людей до проведения "референдума" о создании незаконной "ХНР", дату которого перенесли с мая на апрель.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война #Ейск
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