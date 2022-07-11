На Запорожье новое покушение на коллаборанта: что известно

Предатель "сливал" врагу важную информацию о местонахождении подразделений ВСУ

На Запорожье неизвестные покушались на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. В так называемом "министерстве внутренних дел области" заявили, что коллаборант не пострадал и обвинили в нападении Киев.

Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в росСМИ. Кроме того, известно, что около недели до нападения Сигута рассказывал знакомым, что ему и его близким начали поступать угрозы из-за чего его семья вынуждена была уехать из региона.

"Киев предпринял попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили в МВД в Запорожской области", — говорится в тексте заявления.

Следует напомнить, что 43-летний уроженец Бердянска Андрей Сигута был депутатом и заместителем председателя Мелитопольского районного совета восьмого созыва от партии "Оппозиционная платформа — При жизни". Несколькими днями ранее Запорожская областная прокуратура сообщила Сигуте о подозрении в коллаборационизме и государственной измене. Мужчина еще в марте установил контакты с россиянами, после чего начал "сливать" врагу места дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, военной техники и оружия.

Кроме того, в рамках следствия было установлено, что в обязательства Сигуты входило находить и привлекать к делам и другим информаторам среди жителей Запорожья. Именно экс-нардеп распространял среди местных жителей контакты, куда предлагал отправлять запрещенную информацию об украинских военных.

Также известно, что 11-12 июля депутат-изменник должен явиться на допрос.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсонской области украинские партизаны умело ликвидировали заместителя начальника полиции Серия Томко, предавшего и перешедшего на сторону коллаборантов.