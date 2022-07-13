Жизнь в оккупации: в Скадовске нет туристов, интернета, связи и необходимых лекарств

Похоже, что курортный сезон в городе даже не начинался

Курортный городок Скадовск в Херсонской области с приходом туда российских оккупантов не живет, а выживает — многие граждане покинули город из-за опасности для их жизни, а оставшиеся вынуждены терпеть выходки россиян и наблюдать пустые улицы и пляжи, на которых в курортный сезон бушевала жизнь.

Местные жители на странице в Instagram под названием H**viyskadovsk рассказывают, что Скадовск изменился до неузнаваемости с момента оккупации.

"Лето набирает обороты. Жара на максимуме! А в Скадовске никого... Один только "русский мир", которого никто не ждал и не звал!", — пишут местные жители, публикуя фотографии пустых улиц.

Люди отмечают, что с оккупацией город стал жить "новой" жизнью — без отдыхающих, без вечернего гула на набережной, без криков на пляже "Свежая пахлава, креветки…". А также без нормальной связи, многие без интернета, без возможности снять деньги с карточек, без доступа к нужным и доступным лекарствам.

Морские побережья в Скадовске пусты как никогда

На улицах города, где всегда было много людей, теперь пусто

Россияне своим приходом в Скадовск разрушили жизнь большинства населения курортного городка

К сожалению, не только пустые улицы принес с собой русский мир в Скадовск, но и разруху и обстрелы. Оккупанты делают все для того, чтобы закошмарить местное население. В частности, размещают свою технику и системы ПВО прямо посреди города, а после этого пропаганда разносит, что именно ВСУ виновны в убийствах мирного населения.

"Ставить ПВО в центре города и прикрываться мирным городом — это терроризм. И все, кто топит за хороших русских, пошли вы на х#й. Не важно, кто запускал ракету – ВСУ в попытке пробить защиту или очередные учения ПВО, не было бы техники оккупантов в городе, этого ничего не было", — пишут в местном канале.

Однако партизаны в городе без устали напоминают оккупантам, что осталось им недолго властвовать в Скадовске и Вооруженные силы Украины придут очень скоро.

Надпись на одной из стен во временно оккупированном Скадовске

Ранее "Телеграф" сообщал, как в условиях оккупации выживает курортная Кирилловка в Запорожской области.