Окружение или захват Лимана - вопрос нескольких дней: актуальные карты боев в Украине
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Ситуация на всех направлениях фронта очень динамичная
Украинские военные приближаются к Лиману. В Институте изучения войны считают, что Лиман будет захвачен и окружен в течении ближайших трех суток.
В отчете отмечается, что по ситуации на Херсонском направлении украинские военные сохраняют оперативное молчание. Россияне продолжают атаки в Донецкой области.
Оккупанты продолжают стягивать в Украину мобилизованных и обстреливать украинские города. Накануне в Запорожье они атаковали гуманитарный конвой.
Восток Украины
Эксперты Института предполагают, что ВСУ, вероятно, понадобиться до 72 часов, чтобы захватить или окружить Лиман. Российские военные продолжают отступать от города на Донеччине. Уже освобождены Дробышево, Ямполь — на расстоянии 6 и 13 км от Лимана соответственно. Украинские военные также берут под контроль трассы, а также блокируют артиллерией путь отхода россиян на дороге Кременная-Торское. Российские данные о направлении в этот район подкрепления противоречивы. Сообщается, что часть прибывающих врагов — свежемобилизованные.
Наступление в районе Купянска на восточном берегу Оскола продолжается, враг обстреливает прилегающие села. В Луганской области российские войска продолжают нести потери из-за ударов HIMARS, в частности, под Алчевском на заводе, где россияне организовали базу.
Враг продолжает атаковать по земле в Донецкой области — отразить нападение удалось в районе Бахмута. Штурм шел на северо-восток, юг и юго-восток от города. Обстрелы продолжаются по всей линии фронта.
Юг Украины
Российские войска на юге Украины находятся в позиции обороны. Они пытаются восстановить мостовые переправы через Днепр и стягивать в Херсон дополнительные силы. Военные действия отмечены возле реки Ингулец и южнее границы Херсонской и Днепропетровской областей.
Враг продолжает атаковать артиллерией и ракетами многие населенные пункты — Запорожье, Николаев, Днепр, Кривой Рог, Никополь под ударами россиян. Кроме ракет С-300 и других типов они продолжают использовать иранские беспилотники в атаках.
Как ранее сообщал "Телеграф", глава разведки Кирилл Буданов считает, что уже следующей весной ВСУ выйдет на границы 1991 года. Военные эксперты также считают, что у россии не выйдет долго продолжать войну из-за внутренних проблем.