Окружение или захват Лимана - вопрос нескольких дней: актуальные карты боев в Украине

Ситуация на всех направлениях фронта очень динамичная

Украинские военные приближаются к Лиману. В Институте изучения войны считают, что Лиман будет захвачен и окружен в течении ближайших трех суток.

В отчете отмечается, что по ситуации на Херсонском направлении украинские военные сохраняют оперативное молчание. Россияне продолжают атаки в Донецкой области.

Оккупанты продолжают стягивать в Украину мобилизованных и обстреливать украинские города. Накануне в Запорожье они атаковали гуманитарный конвой.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Эксперты Института предполагают, что ВСУ, вероятно, понадобиться до 72 часов, чтобы захватить или окружить Лиман. Российские военные продолжают отступать от города на Донеччине. Уже освобождены Дробышево, Ямполь — на расстоянии 6 и 13 км от Лимана соответственно. Украинские военные также берут под контроль трассы, а также блокируют артиллерией путь отхода россиян на дороге Кременная-Торское. Российские данные о направлении в этот район подкрепления противоречивы. Сообщается, что часть прибывающих врагов — свежемобилизованные.

Наступление в районе Купянска на восточном берегу Оскола продолжается, враг обстреливает прилегающие села. В Луганской области российские войска продолжают нести потери из-за ударов HIMARS, в частности, под Алчевском на заводе, где россияне организовали базу.

Карта боевых действий в районе Лимана

Враг продолжает атаковать по земле в Донецкой области — отразить нападение удалось в районе Бахмута. Штурм шел на северо-восток, юг и юго-восток от города. Обстрелы продолжаются по всей линии фронта.

Карта боевых действий в районе Бахмута

Юг Украины

Российские войска на юге Украины находятся в позиции обороны. Они пытаются восстановить мостовые переправы через Днепр и стягивать в Херсон дополнительные силы. Военные действия отмечены возле реки Ингулец и южнее границы Херсонской и Днепропетровской областей.

Враг продолжает атаковать артиллерией и ракетами многие населенные пункты — Запорожье, Николаев, Днепр, Кривой Рог, Никополь под ударами россиян. Кроме ракет С-300 и других типов они продолжают использовать иранские беспилотники в атаках.

Карта боев на юге

Как ранее сообщал "Телеграф", глава разведки Кирилл Буданов считает, что уже следующей весной ВСУ выйдет на границы 1991 года. Военные эксперты также считают, что у россии не выйдет долго продолжать войну из-за внутренних проблем.