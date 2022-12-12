Три місяці у підвалі без світла: історія лікарки з Бахмута зворушила мережу (відео)

Жінка продовжує зберігати позитив та виконувати свою роботу

У Бахмуті, який вже кілька місяців перебуває під щільним обстрілом росіян, все ще мешкає велика кількість людей. Серед них опинилася лікар-невропатолог Олена та її родина, жінка вже три місяці живе у підвалі та не бачила електрики з серпня.

Її історією поділився колись приватний підприємець, а зараз військовослужбовець ЗСУ Назар Александрук, який часто публікує відео з фронту та розповідає про життя на передовій.

"Олена розповіла, що вона повністю вільна, вільна та щаслива. Окупанти звільнили її від батьківської квартири в Лисичанську, від житла в Бахмуті, бо тепер змушені жити в підвалі, звільнили від місця роботи, звільнили від авто, яке посічене від вибуху… але не дивлячись на все, життя триває", — написав він.

Жінка розповідає, що не змогла залишити місто, оскільки там лишилося багато людей і лише кілька лікарів. Її чоловік, теж лікар, залишається в Бахмуті разом із нею та донькою.

При цьому вона зазначає, що дитину їй передати нема кому, а тому дівчинка продовжує жити з ними у підвалі.

У місті ще працює пара-трійка магазинів та стихійний ринок, тому продукти роздобути можна, проте кожен похід за ними є лотереєю, оскільки ніхто не знає, коли почнеться обстріл.

Вона каже, що відсутність електрики – це не найстрашніше, реальною проблемою є перебої з водою.

Бахмут в цей час є тим містом, де йдуть найбільш запеклі бої. Західні аналітики повідомляють, що російські війська можуть припинити спроби взяти місто в чоло, а натомість обійти його через Курдюмівку.